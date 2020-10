Benzin wird am Donnerstag günstiger

Benzin der Sorte Super 98 wird in Luxemburg ab Mitternacht günstiger. Das hat das Energieministerium am Mittwoch mitgeteilt. Der Liter Benzin ist dann für 1,121 Euro zu haben, was einer Preissenkung um 1,8 Cent entspricht.

Bei Superbenzin und Diesel sind keine Änderung angekündigt worden. Super schlägt damit weiterhin mit 1,061 Euro je Liter zu Buche. Für den Liter Diesel müssen Autofahrer unverändert 0,935 Euro je Liter zahlen.

(L'essentiel)