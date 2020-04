Luxemburg braucht keine Drogerie-​​Automaten

In Belgien und Frankreich gibt es bereits Automaten vor Apotheken, wo Kunden sich rund um die Uhr mit Produkten eindecken können, die es sonst nur zu den normalen Öffnungszeiten in der Apotheke gibt. In einer parlamentarischen Anfrage von Claude Haagen an die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) regte er an, dass ein solches Angebot auch in Luxemburg «die Verfügbarkeit der Waren erhöhen» könne und eine gute Ergänzung des Online-Angebots darstellen könne.

Aktuell gibt es im Großherzogtum keine gesetzliche Regelung zu diesen Automaten. Weder ihre Aufstellung, noch der Betrieb sind geregelt. «Im Gegensatz zu Medikamenten und Arzneimitteln ist der Verkauf von Drogerieartikeln nicht ausschließlich den Apotheken vorbehalten. Da diese auch im normalen Handel erworben werden können, besteht keine Notwendigkeit, sie über diesen Weg zu vertreiben», lautet die schlichte Antwort der Ministerin.

(L'essentiel)