Verbraucher zahlen weniger für Kfz-​​Kontrollen

Drei Jahre nachdem die technische Kfz-Kontrolle liberalisiert wurde und die SNCT ihre Monopolstellung verloren hat, «hat sich der Markt in die richtige Richtung entwickelt, da die Bürger ein breiteres Angebot und eine freie Wahl haben», sagt eine Sprecherin des Ministeriums für Mobilität. Drei Dienstleister, zwei davon Privatunternehmen, teilen nun die Termine für die Fahrzeugkontrollen unter sich auf. Das Ministerium kann sich nicht vorstellen, dass ein neuer Akteur auf den Plan tritt: «Es wird schwierig, Marktanteile zu übernehmen», sagt die Sprecherin. Eher würden die Unternehmen mehr Standorte eröffnen.

Die Kfz-Prüfer der Firma LU KS habennach dem Standort in Lorentzweiler eine zweite Station in Gasperich eröffnet. «Wir haben unser Ziel, zehn Prozent des Marktanteils zu übernehmen, bereits erreicht», sagt Armand Biberich, geschäftsführender Gesellschafter. Von nun an «ist das Ziel, unsere Position zu schützen.» Neue Standorte solle es nur geben, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Der SNCT mit seinen fünf Standorten hielt im Jahr 2020 immer noch 79 Prozent des Marktes, LU KS hielt 12,6 Prozent. Die Firma Dekra, die 8,4 Prozent des Marktes bedient und sich 2018 in Bartringen niedergelassen hat, habe bereits «konkrete Pläne für neue Standorte», wie Firmensprecher Wolfgang Sigloch sagt.

Stabile Preise und kürzere Lieferzeiten

Die Preise sind im Zuge der Liberalisierung nicht gesunken, im Gegenteil. Die Dekra erklärt dies mit der Qualität der Kontrollen und weist darauf hin, dass die Preise die Kosten des Unternehmens decken müssen. «Die neuen Zentren mussten hohe Investitionen tätigen, während die Preise während des SNCT-Monopols künstlich niedrig gehalten wurden», analysiert Armand Biberich. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Häufigkeit der Kontrollen abgenommen hat: Während vor dem Jahr 2016 ein sechseinhalb Jahre altes Auto (Luxemburger Durchschnitt) schon fünf Mal überprüft wurde (rund 187 Euro). sind nun lediglich zwei Kontrollen notwendig (rund 120 Euro).

Das Hauptziel der Reform bestand darin, die Wartezeiten zu verkürzen. Obwohl Autofahrer derzeit nicht lange auf einen Ternim warten müssen sind, war dies vor dem Sommer nicht der Fall. Das Ministerium rechtfertigt die Situation mit der Covid-Krise, die einen Stau bei der Terminabarbeitung verursacht hatte. Die Dekra erklärt daraufhin, dass sie aufgrund der Pandemie gezwungen war, Maßnahmen zu ergreifen, aufgrund derer weniger Termine abgearbeitet werden konnten. «Ein Drittel der Neufahrzeuge wird während des Autofestivals gekauft und daher am Ende des Frühjahrs zugelassen. Sie werden dann regelmäßig zur gleichen Zeit kontrolliert», erklärt ein Sprecher von LU KS.

