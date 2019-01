31 Millionen Klicks – «Ratte von Esch» ist ein Weltstar

Als Claude Alff dieses Video auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte, hatte er wohl kaum mit einem derart riesigen Erfolg gerechnet. Sein Clip, in dem eine Ratte in der Escher Rue Victor Hugo eine Katze das Fürchten lehrt, wurde zum veritablen Hit im Internet– und mittlerweile über 31 Millionen Mal angeschaut.

Alff präzisiert: «Es sind 16 Millionen legale Views und 15 Millionen illegale Views.» Er hat sein 42 Sekunden langes Filmchen dem Dienstleister «ViralHog» anvertraut. Das Unternehmen hat sich auf die Förderung, den Schutz und die Monetaresierung von Clips dieser Art spezialisiert. «Allerdings sind sehr viele Kopien des Videos in Umlauf. Es ist sehr schwierig dagegen vorzugehen», erklärt Alff.

Die Sprache ist egal

Aber überhaupt 31 Millionen Klicks zu sammeln, ist wie der Schöpfer sagt, «völlig verrückt». Den Erfolg seines Videos zu wiederholen, sei ungefähr so wahrscheinlich, wie zweimal im Lotto zu gewinnen. «Mit dem Video werde ich sicherlich nicht reich werden. Es hat bisher 3500 Dollar eingespielt. 30 Prozent gehen an ViralHog, 70 an mich. Ich wohne in Frankreich. Da entfallen noch einmal 25 Prozent Steuern. Für mich bleiben ungefähr 1500 Dollar übrig», rechnet Alff vor.

Genug Geld, um dem neue Video-Projekte anzugehen? «Ich habe in meinem Leben schon so einiges gemacht. Man soll niemals nie sagen», so Alff. Mit «Cat sees rat» dürfte der 52-Jährige zum erfolgreichsten Youtuber Luxemburgs aufgestiegen sein. Er erklärt, was seinen Clip so stark macht: «Das Video versteht jeder. Egal, welche Sprache man spricht. Außerdem hat die Geschichte eine Moral: Selbst die kleine Ratte, kann es mit der großen Katze aufnehmen.»

(fl/L'essentiel)