Luxemburger Freibad macht im Sommer dicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Tagen ist es heiß und die Menschen in Luxemburg sehnen sich nach einer Abkühlung. Doch ausgerechnet zum Wochenende soll die Gemeinde Vianden ihr Freibad schließen.

Nach Beratungen mit der Gewerbeinspektion (ITM) sei man zu der Einschätzung gekommen, dass die Sicherheit im Bad nicht garantiert werden könne, das berichtet das Luxemburger Wort. Was fehlt, ist eine ausreichende Badeaufsicht.

Solange die Betreuung der Badegäste nicht gesichert sei, könne der Schöffenrat die Verantwortung für den Freibadbetrieb nicht tragen. So zitiert das Wort Bürgermeister Henri Majerus nach der Ratssitzung am Donnerstag. Am vergangenen Wochenende soll es bereits zu einem Vorfall im Freibad gekommen sein, der zum Glück glimpflich ausging. Darum ist ab Freitag Schluss mit dem Planschen.

(mb/L'essentiel)