Sam Tanson will Covid-​​Protestführer anzeigen

Am Weihnachtstag twitterte Jean-Marie Jacoby, einer der Anführer der Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung, dass « der Tod durch Erhängen die Strafe gewesen wäre, die die amerikanischen Militärrichter 1947 in Nürnberg für Bettel und Tanson verhängt hätten». Grund für seinen Zorn war die Erwägung einer Impfflicht, die in Luxemburg im Umlauf ist. Für den erzürnten Bürger sei dies ein «medizinisches Experiment». Aussagen, die die Regierung nicht durchlassen kann.

Die Justizministerin Sam Tanson reagierte gegenüber dem Radiosender 100.7 und erklärte, sie wolle Anzeige gegen Jacoby erstatten. Sie habe den betreffenden Tweet bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Premierminister Xavier Bettel habe dasselbe getan, so das Staatsministerium.

Der Premierminister reagierte bereits am 5. Dezember auf die Ausschreitungen einer der Demonstrationen. «Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass es einem erlaubt sein sollte, den Holocaust zu verharmlosen», äußert sich Xavier Bettel zu den Vergleichen zwischen dem Holocaust und dem CovidCheck. Die Fondation nationale de la résistance hatte die Verweise auf den Holocaust und Nazideutschland scharf verurteilt. Die Stiftung erklärte, dass die Verzerrung historischer Tatsachen ein Verbrechen sei.

