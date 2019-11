Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Zirkus Adventszirkus auf dem Glacis

Vom 29. November bis zum 31. Dezember kehrt der «Lëtzebuerger Adventscircus» auf den Glacis zurück. Die 13. Ausgabe verspricht ein buntes Programm aus akrobatischen Kunststücken, humoristischen und anderen Darbietungen von internationalen Künstlern. Das Zirkus führt übrigens keine exotische Tiere vor.

Basar In der Luxexpo um die Welt

Wie wär's mit Champagner aus Frankreich und Bulgogi aus Südkorea bei Weihnachtsdeko aus Finnland und einer Bescherung mit Geschenken aus Irland? Auf dem Kirchberg ist das sogar an einem Tag möglich. Das Charity-Event «Bazar International» findet am kommenden Wochenende in den Hallen der Luxexpo statt. Zur 59. Auslage gibt es eine große Auswahl an landestypischen Produkten aus aller Welt. 61 Nationen sind dort an 73 Ständen vertreten. Die Erlöse gehen an Hilfsorganisationen weltweit.

Tradition Sankt Nikolaus-Parade

Am Wochenende hat der Kleeschen einen langen Weg vor sich. Am kommenden Samstag können ihm die Kinder zwischen 14 und 19 Uhr auf dem Differdinger Weihnachtsmarkt begegnen. Am Tag macht er um 14.15 Uhr auf dem Escher Weihnachtsmarkt Station, bevor er um 15.30 Uhr nach Düdelingen kommt. In Luxemburg startet die Nikolaus-Parade – samt Kutsche, Fanfare und Engeln – um 16 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Der Umzug geht durch die Avenue de la Gare über das Viaduktund den Boulevard Roosevelt bis zum Knuedler.

Konzert Namika im Atelier

Am heutigen Freitag, um 19 Uhr, findet im Luxemburger Atelier das Konzert der deutsch-marokkanischen Sängerin Namika statt. Bekannt wurde sie durch ihren Hit «Je ne parle pas français» aus ihrem aktuellen Album «Que Walou».

«Je ne parle pas français» von Namika feat. Black M:

Markt Winter-Tröddelmarkt

Wer sich auf Geschenkejagd begeben möchte, ist am kommenden Samstag in der Halle Victor Hugo im Limpertsberg richtig. Dort findet nämlich von 9 bis 17 Uhr der Winter-Tröddelmarkt der Stadt Luxemburg statt.

Unterhaltung Öffnung der Eislaufbahn in Remich

Schlittschuhe anund los geht's! Ab dem heutigen Freitag ist auf der Place Dr. F. Kons in Remich die Eislaufbahn geöffnet. Groß und Klein können sich täglich von Montag bis Freitag, von 14 bis 20 Uhr, und am Wochenende, von 11 bis 20 Uhr auf der Piste austoben.

