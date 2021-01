Kate und Berburger Fußballer wollen Nachwuchs

Das geht aber ganz schön schnell: Erst im November ist bekannt geworden, dass Reality-Sternchen Kate Merlan (33) («Kampf der Realitystars») und ihr neuer Freund Jakub Jarecki (25) ein Paar sind, nun sprechen die beiden in einem RTL-Interview schon von Nachwuchs. Konkret geplant sei ein Baby zwar nicht, aber Kate erklärt: «Also wir verhüten halt nicht. Gar nicht, ne. Machen wir nicht...» Das Schicksal könnte also schon bald den Storch im Hause Merlan-Jarecki vorbeischicken.

Oder eher Jarecki-Merlan? «Irgendwann werde ich auch Kate Merlan-Jarecki heißen», ist sich Kate sicher, doch der Fußballer des FC Berdenia Berbourg hakt ein: «Welcher Name zuerst kommt, müssen wir dann doch nochmal besprechen.» Egal mit welchem Nachnamen – das Paar hat ernsthafte Zukunftspläne.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens angeblich über den Balkon. «Er hat sich immer absichtlich oberkörperfrei auf den Balkon hingestellt und wollte, dass ich ihn so anhimmele», plaudert Tattoo-Model Kate im TV-Interview aus dem Nähkästchen. Ganz unwahrscheinlich scheint das nicht – auch wenn ihr Mr. Right davon nicht wirklich was wissen will – schließlich soll er vor der Beziehung ein ganz schöner Aufreißer gewesen sein. Zumindest scheint es geklappt zu haben, denn schließlich hätten sich die zwei nämlich auf ein Eis und vier Flaschen Wein getroffen – und sich ineinander verliebt.

(mei/L'essentiel)