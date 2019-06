Tropische Nächte möglich – Hitzewarnung

Bereits zum Wochenstart am Montag hat der staatliche Wetterdienst Météolux die gelbe Warnstufe ausgerufen. Sie gilt von 13 Uhr bis 20 Uhr für das ganze Land. Insbesondere entlang der Mosel, Alzette und Sauer soll es mehr als 32 Grad heiß werden. «Das Großherzogtum befindet sich aktuell zwischen einem Tief über dem nahen Nordostatlantik und einem Hoch über Nordeuropa. Somit strömen in den nächsten Tagen subtropische Luftmassen ins Land», wie die Wetterexperten erklären.

An den beiden folgenden Tagen wird es bei strahlendem Sonnenschein sogar noch heißer: Während das Quecksilber am Dienstag wohl um die 35 Grad erreicht, dürfte am Mittwoch sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden. In beiden Nächten fällt das Thermometer nicht unter die 20 Grad – in einem solchen Fall spricht man von einer tropischen Nacht.

Nicht überanstrengen!

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen wieder zurück – wenn auch nur leicht. Dann erwarten die Experten vom Findel 34 Grad. Am Freitag geht es «nur» noch bis 31 Grad hinauf.

Besonders für Kinder, alte Menschen und körperlich hart Arbeitende stellen solche Temperaturen eine Gefahr für die Gesundheit dar. Generell gilt: Viel Wasser, Saftschorlen oder Tee trinken und Mineralien zu sich nehmen, denn durch das Schwitzen verliert der Körper jede Menge Salz. Ruhe im Schatten, eine kühle Dusche oder eine Abkühlung der Unterarme oder Füße unter kaltem Wasser und nasse Haare können ebenfalls die Körpertemperatur senken und den Kreislauf auf Vordermann bringen. Wer unter starken Kreislaufproblemen leidet, sollte einen Arzt aufsuchen.

(sw/L'essentiel)