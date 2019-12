Luxemburg will die Lebensmittelampel einführen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob ein Produkt gesund ist oder nicht, soll mit einem Blick auf das Nutri-Score-Logo klar sein. Wird das System bald auch in Luxemburg Einzug halten? Nach Frankreich, Belgien, Deutschland und kürzlich auch den Niederlanden liebäugelt nun auch das Großherzogtum mit der Lebensmittelampel, um die Nährwertqualität der Produkte verständlich zu kennzeichnen.

Was steckt hinter dem Nutri-Score-System?



Das 2017 in Frankreich eingeführte Nutri-Score-System besteht aus einer fünfstufigen Farbskala mit Buchstaben – von dunkelgrün mit einem «A» für die günstigste Nährwertbilanz bis dunkelorange oder rot mit einem «E» für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird dann auf der Packung größer hervorgehoben. Verrechnet werden dabei der Gehalt problematischer Bestandteile wie Zucker, Salz und Fett, aber auch positive Bestandteile wie Ballaststoffe, Proteine, Früchte und Gemüse. Hersteller können das Logo freiwillig verwenden.

Eine Entscheidung über mögliche Empfehlungen an die Wirtschaft wird für Anfang nächsten Jahres erwartet, sagte Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer Stellungnahme des Parlaments. «Die luxemburgische Regierung analysiert derzeit die Vor- und Nachteile dieses Systems», so die Ministerin weiter.

System sei noch nicht ausgereift

Es sei zudem wichtig, «den Verbraucher nicht mit unterschiedlichen Systemen von Land zu Land» zu verwirren, daher sei eine Harmonisierung auf europäischer Ebene erstrebenswert. Mehrere EU-Mitglieder, wie beispielsweise die skandinavischen Länder, verfügen allerdings über ihre eigenen Nutri-Score-Systeme, was das Thema erschweren würde.

Laut der Ministerin weise das Nutri-Score-System Mängel auf, «wie jedes System zur Vereinfachung komplexer Daten». Im Oktober wurden verschiedene Akteure aus dem Lebensmittelsektor, Unternehmen, Angestellte aus dem Gesundheitsbereich und Verbraucher zum Thema befragt.

(th/L'essentiel)