Zweite Testphase benachteiligt Fußgänger

«Für Autos ist alles ein bisschen durchdachter», findet einer der Verantwortlichen für die Probenentnahme im P+R-Testzentrum Bouillon. Während in der ersten Phase der massiven Testkampagne drei der 17 Standorte in Les Rotondes, Belval und Kirchberg auf Fußgänger und Radfahrer spezialisiert waren, wird jetzt nur der Standort in Bouillon als Hybridlösung für Autos und Fußgängern präsentiert.

Im Frühjahr und Frühsommer waren die Rotondes ganz den Fußgängern gewidmet. Aber sie standen «nicht mehr für die Verwendung als Teil» der Testkampagne zur Verfügung, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. «Wir mussten also eine andere Lösung finden. Gemeinsam mit den Partnern wurde beschlossen, einen begehbaren Zugang zum Parkplatz von Bouillon, einem relativ zentralen» Standort, anzubieten.

Fußgänger werden nicht abgewiesen

Die Gesamtzahl der Testzentren wurde für diese zweite Phase, die voraussichtlich mehrere Monate dauern wird und in der 1,5 Millionen Screenings durchgeführt werden sollen, auf acht reduziert. «Phase 2 hat die Erfahrungen aus Phase 1 berücksichtigt und schlägt eine Gesamtzahl von 53.000 Tests pro Woche vor, die strategisch verteilt sind». Auf der Grundlage dieser Anzahl von Tests wurden die benötigten Stationen festgelegt, wobei natürlich auch wirtschaftliche Kriterien eine Rolle spielten. «Es handelt sich um ein beträchtliches Budget, das effizient verwaltet werden muss». Für die zweite Phase der Tests sind etwas mehr als 60 Millionen Euro eingeplant.

«Das Konzept mit den Autofahrern hat sich vor allem bei großem Andrang als bemerkenswert effektiv erwiesen, weil Abstände ‹außer beim Test selbst› sehr gut eingehalten werden können», so die Sprecherin. Nichtsdestotrotz werden Fußgänger nicht abgewiesen, wenn sie in ein anderes Zentrum als das in Bouillon kommen. «Wenn eine Person mit Termin, aber ohne Auto zum Testzentrum kommt, wird sie natürlich trotzdem getestet. Jede Person, die einen Termin hat, kann ihren Test auch durchführen lassen».

(jw/L'essentiel)