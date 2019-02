Geldautomaten geraten ins Visier von Bankräubern

Innerhalb von einem Jahr gerieten insgesamt vier Geldautomaten im Großherzogtum ins Visier von Bankräubern. Sie schlugen im vergangenen Jahr in Niederanven am 21. März, in Heiderscheid am 9. Juni, in Hosingen am 9. Juli und zuletzt in diesem Jahr in der Nacht zum 16. Februar in Wintger zu.

Dabei gingen die Täter jedes Mal ähnlich vor. Sie sprengen die Geldautomaten in die Luft und verursachen dabei erhebliche Sachschäden in den Bankfilialen. Bislang ist es ihnen jedes Mal gelungen mit ihrer Beute zu fliehen. «Wir konnten bisher noch nicht feststellen, ob es sich jedes Mal um die selben Täter handelt», erklärt ein Sprecher der Polizei. Diese steckt immer noch in den Ermittlungen fest.

Auch in Deutschland werden immer häufiger Geldautomaten gesprengt. Das Bundeskriminalamt (LKA) hat in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 insgesamt 23 Versuche registriert. Im Jahr 2018 26 und im Jahr 2019 bereits fünf. Im Saarland wurden laut des Landespolizeipräsidium Saarland in den vergangenen zwei Jahren zwei Fälle gezählt. 2019 waren es dort bereits vier Fälle.

(jg/L'essentiel)