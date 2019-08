Raubüberfälle in Esch und der Hauptstadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Böse Überraschung für einen Mann in Esch/Alzette, der Samstagnacht auf dem Nachhauseweg war: An der Kreuzung zwischen der Avenue de la Gare und der Rue Nothomb wurde der Mann in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr Opfer eines Überfalls, wie die Polizei mitteilte.

Er war von vier unbekannten Männern in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gezerrt worden, wobei man ihm dann die Brieftasche entwendete. Nach dem Überfall liefen die Angreifer in Richtung Rue de la Libération weg, teilte die Polizei weiter mit. Das Opfer wurde beim Angriff leicht verletzt.

Angerempelt und mit leeren Taschen zurückgeblieben

Auch in der Hauptstadt trieben Kriminelle ihr Unwesen: Gegen 0.20 Uhr, ebenfalls Sonntagmorgen, ist ein anderer Mann Opfer eines Diebstahls geworden. Der Mann stand in der Allée Scheffer vor einem Lokal, als er von einem Unbekannten angerempelt wurde. Nur kurze Zeit später musste der Mann feststellen, dass ihm sein Mobiltelefon gestohlen worden war.

Gleich zweimal vom selben Dieb bestohlen

Das Opfer konnte den Dieb, der in die Rue Jean l'Aveugle gelaufen war, einholen und diesen zur Rede stellen. Nachdem der Eigentümer sein Mobiltelefon zurückerhalten hatte, flüchtete der Räuber. Doch der hatte immer noch nicht genug: Einige Minuten später tauchte er wieder vor dem anfangsgenannten Lokal auf. Das Opfer, das nach dem Überfall ebenfalls wieder ins Lokal zurückgekehrt war, wurde erneut zur Zielscheibe: Diesmal griffen ihn drei Männer an, darunter der Dieb vom ersten Überfall, verprügelten ihn und bestahlen ihn erneut. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

(fj/L'essentiel)