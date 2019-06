«Wohnen in der Stadt wird als Luxus verkauft»

Die hohen Kosten auf dem Immobilienmarkt im ganzen Land – insbesondere aber in der Hauptstadt – sind ein strukturelles Problem. Daher wird sich die Situation nach Einschätzung von Nexavia ohne politisches Handeln nicht ändern. Die Einrichtung untersucht die Entwicklung auf dem Luxemburger Markt.

«Die Prognosen zeigen, dass die Zinsen niedrig bleiben. Darum werden viele Anleger weiterhin in Immobilien investieren. Wenn es keine aggressivere Politik im Bereich Neubau gibt, dann wird die Situation nicht von alleine besser», sagte Nexvia in einer Pressemitteilung.

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen Wohnungen ist im Jahr 2018 um sieben Prozent gesunken. Und wo das Angebot knapp, die Nachfrage aber groß ist, steigen die Preise weiter. Auch die Daten der letzten Jahre geben keinen Anlass zu Optimismus. Die Immobilienpreise in der Hauptstadt haben sich in zehn Jahren fast verdoppelt (+90 Prozent) und sind im Land um 58 Prozent gestiegen.

Die Lage entscheidet

Ein auf den ersten Blick überraschender Trend: Die Preise für bestehende Wohnungen liegen im Durchschnitt um vier Prozent über denen für Neubauten. Die Hauptursache dafür ist, dass bereits bestehende Wohnungen häufig zentraler liegen als Neubauten.

«Es ist das erste Mal, dass dieses Verhältnis so in Luxemburg-Stadt beobachten. Die Lage der Wohnungen ist der Hauptgrund für Preiserhöhungen. Das Leben in der Stadt wird heute als Luxus angesehen – und entsprechend teuer verkauft», heißt es in der Erklärung.

