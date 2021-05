Luxemburger Autor schreibt sich die Last von der Seele

Mit seinem zweiten Buch «Ein Wort in Esels Ohr» schließt Jérôme Jaminet (41) mit dem vergangenen Jahrzehnt ab und verrät auch noch gleich im Titel sein Lieblingstier. Und zwischen Buch und Tier gibt es sogar eine Verbindung: «Esel sind intelligent und geduldig, beides Eigenschaften, die man auch braucht, um Texte zu verstehen», erklärt Jérôme, der hauptberuflich als Lehrer im Lycée Michel Lucius tätig ist.

Informationen zum Buch



«Ein Wort in Esels Ohr» ist am 16. März 2021 bei dem capybarabooks Verlag erschienen.



Käuflich erhältlich ist es im Buchhandel für 14 Euro oder direkt beim Verlag (zzgl. Versandkosten). Hierfür einfach eine E-Mail an contact@capybarabooks.com schreiben.

Denn obschon sein Werk nur 96 Seiten umfasst, wünscht sich der 41-Jährige aus Mersch auch von seinen Lesern insbesondere Geduld, Selbstreflektion und eventuell den Willen, ihren Horizont zu erweitern. «Theoretisch ist man mit der Lektüre schnell durch. Aber es wäre schön, wenn die Leser versuchen würden, die Anspielungen, die ich mache, zu verstehen, oder die Autoren, die ich nenne, für sich zu entdecken.»

« Schreiben hat für mich etwas Reinigendes »

Ein Wunsch, der auch von seiner beruflichen Laufbahn geprägt sei. Sowohl als Lehrer als auch als Literaturkritiker sei es ihm wichtig, dass der kritische Blick gelehrt wird. Insbesondere Hypes seien ihm suspekt – was er mit Anspielungen auf Trends wie bestimmte Young Adult Romane, Meerjungfrauen, oder auch gehypte Autoren immer wieder deutlich macht. «Ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass solche Dinge oft genauso schnell verschwinden, wie sie auftauchen, ist in unserer schnelllebigen Welt unfassbar wichtig», erklärt der passionierte Pädagoge, der Deutsch, Luxemburgisch und Philosophie unterrichtet.

Überhaupt spiele das Bewusstsein in seinem Buch sowie in seinem Leben eine zentrale Rolle. Das bewusste Wahrnehmen von prägenden oder belastenden Momenten, Ereignissen und Gefühlen habe zur Publikation von «Ein Wort in Esels Ohr» geführt. «Wenn ich schreibe, geht es darum, Dinge zu externalisieren und so eine gewisse Last von der Seele zu schreiben. Das Schreiben hat für mich durchaus etwas Reinigendes.» Zwischen 2011 und 2020 hat Jérôme ein teils literarisches Tagebuch, oder wie er es nennt – «Momentebuch» – geführt. Dabei sind etwa 1000 Seiten entstanden, aus denen er Texte ausgewählt hat, mit denen sich Leser bestenfalls identifizieren können.

«Man muss immer an dem kleinen grauen Fleck im Dunkel festhalten»

Tatsächlich finden Leser sich in den sowohl depressiven wie auch trivialen oder humoristischen Textpassagen wieder. Ein Mix aus der alltäglichen Gefühlslage eines jeden, mit einem kleinen Hoffnungsschimmer hier und da, um nicht in düsteren Atmosphären zu versinken. «Dieser Funke Hoffnung oder auch Witz kommt mir in der Regel immer beim Schreiben – und das ist auch wichtig. Man muss immer an dem kleinen grauen Fleck im Dunkel festhalten», schließt der Autor.

