So erlebte Lucas den Raubüberfall in Hesperingen

Am gestrigen Donnerstag sah sich der Hesperinger Lucas zwei Einbrechern gegenüber, die gerade in sein Haus eingedrungen waren. Die Tat war von einem aufmerksamen Nachbar gefilmt worden, der die Aufnahme Lucas später übermittelte. L'essentiel hat bereits über den Überfall, der mit einer Verfolgungsjagd mit der Polizei endete, berichtet. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Lucas, wie er den Raubüberfall erlebt hat.

Als er seine Einkäufe vom Parkplatz ins Haus tragen wollte, habe Lucas plötzlich zwei Menschen aus der Wohnung kommen sehen. Er erzählt: «Ich ließ überrascht meine Einkäufe fallen. Ich brauchte eine oder zwei Sekunden, um zu begreifen, dass etwas ungewöhnlich ist. Ich schrie: "Was zum Teufel macht ihr hier?" und die beiden Diebe traten die Flucht an.» Dem älteren der beiden habe er ein Bein gestellt und es sei ihm fast gelungen, den Täter festzusetzen, doch der jüngere sei seinem Komplizen zur Hilfe geeilt und habe Lucas zu Boden gestoßen. Auch als die beiden mit ihrem Auto wegfahren wollten, habe Lucas die Diebe aufzuhalten versucht. Auf den Aufnahmen des Nachbarn ist zu erkennen, wie Lucas sich den beiden Dieben im Fluchtfahrzeug mutig in den Weg stellt. Es gelang ihm noch das Nummernschild des Fluchtwagens zu fotografieren.

Als ein blauer Land Rover angefahren kam, habe er sich zunächst sammeln müssen. «Er kam mir in die Quere und ich dachte, sie wären Komplizen. Ich dachte zu diesem Zeitpunkt sie seien zu viert gegen mich.» Schnell sei jedoch klar geworden, dass dies nicht der Fall gewesen sei und der Fahrer habe ihn gefragt, wie er ihm helfen könne. Von da an begann die Verfolgung der beiden Täter. Die Polizei wurde verständigt und nach einer Verfolgungsjagd konnten die beiden Diebe an der französischen Grenze von der Polizei gestellt werden.

«Sie waren nicht vermummt»

Lucas wundert sich besonders über das Vorgehen der Täter. «Sie waren nicht vermummt und es war mitten am Tag. Man muss schon verrückt sein, um für so ein Vorhaben in eine Wohngegend zu kommen, in der es so belebt ist.»

Lucas habe so etwas noch nie erlebt. Es habe einen Schockmoment gegeben, denn er dachte, überfahren zu werden. Das sei auch auf dem Video zu sehen. Er habe aber keine Angst gehabt, denn seine Reaktion sei adrenalingesteuert gewesen. Erst im Nachhinein realisiert er, dass er in großer Gefahr ist. Er will sich «auch bei der luxemburgischen Polizei für ihre Reaktionsfähigkeit bedanken». Selbst diese ist überrascht, die Diebe auf diese Weise festnehmen zu können. «Es ist sehr selten, dass ein solches Video vorliegt und sie auf frischer Tat ertappt werden. Was die Ermittlungen angeht, so sind sie erstklassig und alle Beweise sind bereits vorhanden.»