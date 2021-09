Agora plant nach 20 Jahren noch ein großes Projekt

Mehr als zwei Jahrzehnte hat Belval für seinen Wandel benötigt. Um von einem Industriestandort zu Beginn des Jahrtausends zu dem modernen Universitätsviertel zu werden, das es heute ist. Unter der Leitung von Agora, einem am 2. Oktober 2000 gegründeten Unternehmen, das zu gleichen Teilen dem luxemburgischen Staat und ArcelorMittal gehört. Seit dem Gesetz vom Juli 2001 hat sich das Viertel zwischen Esch/Alzette und Sassenheim in großen Schritten weiterentwickelt: Von der Eröffnung der Rockhal im September 2005, der Einweihung des Belval-Plaza 1 im Oktober 2008 und der Ansiedlung der Universität im Jahr 2016 .

Agora hat neuen Generaldirektor



Seit 1. August diesen Jahres ist François Dorland neuer Agora-Generaldirektor. Er trat die Nachfolge von Vincent Delwiche an, der nach 17 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand ging.

«In Belval sind wir bei 85 Prozent Vermarktung angelangt, es müssen noch Teile der Infrastruktur fertiggestellt und Projekte unterstützt werden, insbesondere in Belval-Süd», betont Marie-Josée Vidal, Präsidentin von Agora. Belval bietet mit seinen 120 Hektar ein riesiges Potenzial: für 1,35 Millionen Quadratmeter für Wohnungen, Geschäfte oder Dienstleistungen. 1,13 Millionen Quadratmeter wurden demnach bereits vermarktet. Im Bezirk leben derzeit etwa 20.000 Menschen, darunter mehr als 3300 Einwohner, 5700 Studenten und Forscher sowie mehr als 10.000 Beschäftigte in 250 Unternehmen, Betrieben und Verwaltungen. Darüber hinaus wurden 1124 Wohneinheiten, 668 Studentenwohnungen und eine Seniorenresidenz mit 120 Plätzen fertiggestellt.

«Alle Erfahrungen, die wir in Belval gesammelt haben, können wir in Esch-Schifflingen nutzen»

Damit die Arbeiten zur Wiederbelebung von Belval vollständig abgeschlossen werden können, dauert es bis zum Ende des Jahrzehnts – also etwa drei Jahre länger als ursprünglich vorgesehen (2027). «Dann können wir die Teams auf das neue Projekt Esch-Schifflingen konzentrieren», sagt Marie-Josée Vidal. In der Zwischenzeit arbeitet Agora parallel an beiden Standorten und hat bereits mit den Vorbereitungen für die Umnutzung des ehemaligen Industriegeländes in Esch-Schifflingen begonnen. Die ersten Bewohner werden voraussichtlich 2025 einziehen, und das Projekt wird 2040 mit 10.000 Einwohnern auf 60 Hektar abgeschlossen sein.

Nur soll es schneller gehen als noch beim Belval-Projekt, «was die administrativen Schritte bezüglich der Änderungen der allgemeinen Bebauungspläne (PAG) und Teilbebauungspläne (PAP) betrifft, aber auch die Sanierung der Böden», erklärt Marie-Josée Vidal und fügt hinzu: «Alle Erfahrungen, die wir in Belval gesammelt haben, können wir in Esch-Schifflingen nutzen, und wir hoffen, dass wir bei der Planung Zeit sparen können.» Agora freut sich auch über das Vertrauen, das sie in 21 Jahren bei den Behörden und in der Öffentlichkeit gewonnen hat. «Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger weiterhin einbeziehen, mit einem partizipativen Prozess, der die Akzeptanz fördert.» Außerdem sollen die Bewohner der beiden Gemeinden befragt werden, um bis zum nächsten Jahr einen Namen für das Projekt zu finden.

