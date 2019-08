Elektrofahrzeuge kommen langsam in Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Immer mehr Autofahrer entscheiden sich für Elektroautos. Der Anstieg ist zwar signifikant, aber die tatsächliche Mänge bleibt dennoch relativ gering: Der Umsatz mit Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden machte 2018 1,8 Prozent der Neuzulassungen aus und in den ersten fünf Monaten 2019 dann 2,9 Prozent, erklärte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Dienstag auf eine Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten).

Die im vergangenen Herbst angekündigten Studien, die den Einsatz von leistungsstarken Ladestationen an Raststätten ermöglichen sollen, «werden noch in diesem Jahr abgeschlossen», sagt François Bausch. Der Minister hielt an dem Ziel fest, bis Ende 2020 800 Ladestationen zu installieren, während der Betreiber Creos kürzlich die Frist auf 2021 zu verlängern wollte.

Die entsprechende Ausrüstung kann auch privat und auf Firmengrundstücken installiert werden, so Bausch. Nach und nach kommen die Säulen auch bei Supermärkten und in Parkhäusern an.

(jg/L'essentiel)