Der Staat bleibt der größte Arbeitgeber des Landes

Der luxemburgische Staat hat im vergangenen Jahr weiteren Menschen Arbeit gegeben: Nach den am Freitagvormittag veröffentlichten «Eckdaten zur Beschäftigung im öffentlichen Dienst des Landes» waren am 31. Dezember des vergangenen Jahres 31.049 Mitarbeiter beim Staat beschäftigt, ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (29.320). Zum Vergleich: Die Post-Gruppe, der größte private Arbeitgeber des Landes zählt 4.650 Mitarbeiter, also 6,6 Mal weniger.

Die Mehrheit der Mitarbeiter sind Beamte (62,1 Prozent), gefolgt von Angestellten (28,5 Prozent), Arbeitern (8 Prozent) und Freiwilligen der Armee (1,4 Prozent). Das Durchschnittsalter liegt bei 40,7 Jahren.

44,8 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Bildungssektor, 39,6 Prozent in der allgemeinen Verwaltung, 11,1 Prozent in der Strafverfolgung und 4,5 Prozent in der Justiz. Obwohl mehr Frauen als Männer beim Staat beschäftigt sind (16.339 gegenüber 14.710), ist eine Gleichverteilung in verantwortlichen Positionen nicht erreicht: 71,5 Prozent der Führungspositionen sind von Männern besetzt und 28,5 Prozent von Frauen.

(pp/L'essentiel)