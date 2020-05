Fast 27 Grad am Freitag, dann wird es deutlich kühler

An diesem Feiertags-Wochenende in Luxemburg haben diejenigen am meisten Glück, die den Feiertag nutzen und einen Brückentag einschieben können. Den das Wetter wird super. Dieser Donnerstag, der 21. Mai, ist sonnig und die Temperaturen steigen voraussichtlich auf bist zu 26 Grad. Mit ein paar mehr Wolken wird es am Freitag mehr oder weniger gleich bleiben, wobei das Quecksilber am Nachmittag sogar 27 Grad erreicht.

Und dann, am Samstag, wird die Ankunft von leichtem Regen an einigen Stellen alles zum Einsturz bringen. Wir werden im besten Teil des Tages sogar rund zehn Grad verlieren, und die Temperaturen werden mit 17 Grad ihren Höhepunkt erreichen. Am Sonntag wird es nicht besser werden. Dann müssen wir bis Montag warten, bis sich die Wolken aufgelöst haben und das Quecksilber wieder über 20 Grad klettern.

(nc/L'essentiel)