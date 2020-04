Polizei hat 1600 Geldstrafen seit Mitte März verteilt

Nicht alle Menschen haben die Ausgangsbeschränkungen und das Versammlungsverbot in Luxemburg eingehalten. Laut der offziellen Statistik der Polizei sind in den vergangenen fünf Wochen 1600 Bußgelder wegen Nichteinhaltung der Maßnahmen verhängt worden. Das teilte die Police Grand-Ducale am Freitag mit.

Seit dem Inkrafttreten der neuen großherzoglichen Verordnung vom 18. März hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. 5000 Kontrollen wurden durchgeführt, durchschnittlich rund 140 pro Tag.

«Zu Beginn der Eindämmungsphase konzentrierten sich die Kontrollen in erster Linie auf Bewegungseinschränkungen auf der öffentlichen Straße. Zu diesem Zweck wurden Kontrollen auf den Hauptstraßen durchgeführt. Auch das Zusammentreffen von Menschen, die nicht zusammenleben, stand im Mittelpunkt», heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wer keine Maske trägt, der zahlt

Aber nicht nur Bürger, die sich gegen die Eindämmung sträubten, wurden ins Visier genommen. 60 Geldstrafen wurden gegen Geschäfte, Baustellen oder sogar Cafés verhängt, die «private Feste» organisierten. Vorerst hat die Polizei die Pflicht zum Tragen einer Maske oder eines «Mundschutzes» in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln diplomatisch und zurückhaltend geregelt.

Seit am Montag die Maßnahme in Kraft trat, sind die Beamten «sorgfältig darauf bedacht, Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, zu informieren und zu sensibilisieren». Die Polizei warnt, dass dies «eine erste Phase» sei. Diejenigen, die sich weigern, die neuen Maßnahmen zu befolgen, müssten ab einem späteren Zeitpunkt mit Bußgeldern rechnen.

(th/L'essentiel)