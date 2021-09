Diesel wird so teuer wie zuletzt 2013

Schwarzer Freitag für Dieselfahrer im Großherzogtum: Der Maximalpreis für den Liter Diesel steigt zum Wochenende, wie das Energieministerium am Freitag mitteilt. An den Säulen des Großherzogtums dürfen dann maximal 1,276 für einen Liter Kraftstoff aufgerufen werden. Ein sattes Plus von 2,9 Cent.

Zuletzt hatte der Dieselpreis ein ähnliches Niveau im Februar 2013 erreicht. Damals kostet der Liter 1,282 Euro. Der Preis für Benzin der Sorten «Super 95» und «Super 98» bleibt unverändert zum Wochenausklang. Hier wurden keine Veränderungen angekündigt.

(L'essentiel)