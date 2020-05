Fehlerhafte Masken werden aussortiert und vernichtet

Bei der Kontrolle der aus dem Ausland eintreffenden Masken stellten die luxemburgischen Behörden Mängel fest. Einige der gelieferten Masken entsprechen nicht den Gesundheitsvorschriften und bieten nicht ausreichend Schutz für die Benutzer. Das schreibt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch in einer parlamentarischen Antwort an den Abgeordneten Jeff Engelen (ADR).

Die gelieferten Masken wurden in China produziert und dann nach Luxemburg geliefert, hatte das Gesundheitsministerium zu Beginn der Epidemie mitgeteilt. Dabei habe man stehts streng auf die Qualität der gelieferten Waren geachtet. Das Luxemburger Institut für Normung, Akkreditierung und die Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen (ILNAS) prüft insbesondere, ob die gelieferten Masken den europäischen Normen entsprechen.

Vier Produkte aufgefallen

ILNAS hat bestimmte fehlerhafte Chargen identifiziert, betont der Gesundheitsminister, ohne die Anzahl der betroffenen Produkte anzugeben. Sie wurden vom Handel ausgeschlossen und zerstört. Auch die europäischen Behörden berichten den Mitgliedsstaaten über fehlerhafte Schutzausrüstungen, die von den anderen Mitgliedsstaaten an die Behörde gemeldet werden. Am 24. April sind vier Maskentypen auf diesem Wege an das ILNAS gemeldet worden.

Die Nachforschungen durch das Institut beim belgischen Importeur hätten ergeben, dass zwei der fraglichen Produkte nicht ins Großherzogtum geliefert wurden. Bei den übrigen zwei Produkten sei die Nachverfolgung der Lieferkette noch nicht vollständig abgeschlossen. Insgesamt werden noch 16 weitere Lieferungen untersucht, die fehlerhafte Masken enthalten. Hier steht derzeit noch nicht fest, ob diese Produkte in den Luxemburger Handel gelangt sind.

(jg/L'essentiel)