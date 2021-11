«Die Situation ist besorgniserregend», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstagmorgen bei einer Sitzung des Gesundheitsausschusses. Im Fokus der Diskussion stand die vierte Corona-Welle. Wie in den meisten europäischen Ländern steigen auch in Luxemburg die Fallzahlen und Hospitalisierungen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Krankenhäuser befinden sich auf Stufe 2 ihres «Stufenplans». «Das Ziel ist es, die Situation auf diesem Niveau zu halten», erklärte Lenert. «Es gibt keine Wunder, wir müssen die Ausbreitung des Virus eindämmen», fuhr sie fort.

Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine neuen Maßnahmen vorgesehen, wie die Ministerin weiter informiert. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass Infizierte sich auch weiterhin in erster Linie im privaten Bereich anstecken. «Die Inzidenzrate ist bei nicht geimpften Menschen doppelt so hoch», hieß es seitens der Gesundheitsministerin. «Im CHEM in Esch/Alzette ist keiner der wegen des Coronavirus hospitalisierten Patienten geimpft», betonte indes Georges Mischo (CSV), der auch Vorsitzender des Verwaltungsrats des Krankenhauses ist.

Wann ist die Booster-Impfung fällig?

Die Entwicklungen im Gesundheitsbereich in Dänemark werden derweil von den luxemburgischen Behörden genauestens beobachten. Trotz einer Impfrate von über 80 Prozent und der Aufhebung der Maßnahmen sieht sich Dänemark mit einem Anstieg der Fälle konfrontiert – möglicherweise werden wieder strengere Regelungen eingeführt. «Dies zeigt, dass wir bei der Bewältigung der Gesundheitskrise bescheiden und umsichtig bleiben müssen», appelierte Paulette Lenert erneut.

Ebenfalls Thema: der Rückruf von Impfstoffen. Dadurch, dass es keinen gemeinsamen Ansatz innerhalb der EU gibt, wird das Großherzogtum bis Ende des Jahres eine Lösung finden müssen. Die Impfbescheinigungen sind zwölf Monate lang gültig, einige Personen haben ihre zweite Dosis Mitte Januar 2021 erhalten. Der Regierungsrat soll an diesem Dienstagmorgen die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung untersucht haben, um die Immunität der Geimpften zu verlängern.

(pp/L'essentiel)