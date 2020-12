Der Arbeitsmarkt in Luxemburg erholt sich

Gute Nachrichten für die luxemburgische Wirtschaft: Im dritten Quartal ist die Beschäftigung im Angestelltenverhältnis im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozent gestiegen – über die vergangenen zwölf Monate erreichte der Anstieg 1,9 Prozent. Spezialisierte Tätigkeiten und unterstützende Dienstleistungen sind im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 sogar um 4,6 Prozent gestiegen, berichtete Statec am Freitag. Nach den katastrophalen Auswirkungen der Gesundheitskrise scheint also Erholung in Sicht.

Im Einzelnen zeigt sich diese positive Entwicklung vor allem in zwei Branchen: in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst (+5,2 Prozent im Jahresvergleich) sowie im Baugewerbe (+3,9 Prozent im Jahresvergleich). Schwierig ist die wirtschaftliche Lage dagegen weiterhin für die Industrie (-0,7 Prozent) und die sonstigen Wirtschaftszweige (-0,2 Prozent), in denen im Vergleich zum zweiten Quartal ein Rückgang der Beschäftigtenzahl verzeichnet wurde.

Die Grenzgänger – und insbesondere die französischen Grenzpendler – profitierten am meisten von dieser Erholung. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum zweiten Quartal um zwei Prozent (+2,6 Prozent bei den französischen Grenzgängern), während sich der Anstieg bei den ansässigen Arbeitnehmern auf 0,9 Prozent beschränkte.

(pp/L'essentiel)