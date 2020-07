5G soll noch 2020 in der Hauptstadt starten

Alle derzeit in Luxemburg verfügbaren 5G-Frequenzen sind vier Betreibern zugeteilt worden. POST Luxemburg, Orange, Proximus und Luxembourg Online teilen sich die Frequenzbänder 3600 MHz und 700 MHz. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Einführung des neuen Übertragungs-Standards, der in der Hauptstadt noch vor Ende des Jahres erfolgen soll. Der Rest des Landes soll bis 2025 versorgt sein.

«Zehn Antennen werden in Luxemburg-Stadt aufgestellt», erklärt Eric Krier, Berater für elektronische Kommunikationsinfrastrukturen bei der Regierung. Die Lizenzen werden dann vom Premierminister und Minister für Kommunikation und Medien, Xavier Bettel (DP), vergeben. Die verschiedenen Betreiber haben sich dafür entschieden, bestehende Infrastrukturen anzupassen, statt neue zu errichten.

« 5G birgt keine neuen Risiken »

Eine von der ITM und der Umweltverwaltung ausgestellte Betriebsgenehmigung wird weiterhin erforderlich sein. Sobald die verschiedenen Verfahren validiert sind, wird 5G offiziell in Betrieb genommen. «5G bringt im Vergleich zu 4G oder 3G keine neuen Risiken mit sich. Das haben neue Studien gezeigt», erklärt Eric Krier, der aber auch einräumt, dass «wir niemals zu 100 Prozent beweisen können, dass es keine Auswirkungen hat». Dies gelte für alle Technologien, die im Laufe der Geschichte entwickelt worden sind. Aber das gestiegene Bewusstsein für ökologische und gesundheitliche Fragen in der Öffentlichkeit hat die Karten in diesem Bereich neu gemischt.

Dem technologischen Fortschritt wird in Luxemburg durch das Vorsorgeprinzip begegnet. «Ein Prinzip, dem die Regierung bei ihrer Risikobewertung Vorrang einräumt. Tatsache ist, dass Luxemburgs Strahlungsgrenzwerte viel niedriger sind als anderswo in der Welt», so der Regierungsberater. Nach dem Erfolg der «Stop 5G Luxembourg»-Petition wird das Thema auch noch einmal in der Chamber debattiert werden. «Wir werden unsere Argumente in aller Transparenz darlegen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen», so Eric Krier abschließend.

5G wird deutlich schnellere Up- und Downloads ermöglichen als der bisherige Übertragungsstandard LTE. Mittel- und langfristig soll es zur Entwicklung neuer Technologien wie dem autonomen Auto, der virtuellen Realität und der Telemedizin genutzt werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)