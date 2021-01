François Bausch hat große Pläne für das Tram-​​Netz

Wie wird das Tram-Netz sich in den nächsten Jahrzehnten verändern? François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten gab L'essentiel einen Eindruck von dem, was das «Herzstück» des Mobilitätssystems in ganz Luxemburg werden soll. Ein Teil der Pläne zum künftigen Ausbau des Tram-Netzes sind bereits bekannt. Es soll Baumaßnahmen rund um das Einkaufszentrum Cloche d'Or (geplant für 2023), den Flughafen Findel (2024) und das Gebiet Esch/Alzette (2028), mit dem Konzept einer «Express-Tram» geben, doch die Visionen des Ministers gehen noch weiter.

Bis 2035 soll das Netz in und um die Hauptstadt mit «einer Linie in Hollerich und einer weiteren in Richtung Kirchberg», auf dem Boulevard Pierre-Frieden, wesentlich verdichtet werden. Der Vizepremier der Grünen kann sich auch eine weitere Linie vom Stadtzentrum zum Kirchberg vorstellen, die über die Avenues Monterey und Marie-Thérèse fährt, ohne den Bahnhof zu passieren. Es seien Zukunftsvisionen, «die von den Ingenieurbüros bestätigt werden müssen», merkt der Minister an, der sich auch eine Linie auf der Route d'Esch vorstellen kann.

Das gesamte Stadtgebiet, vom Zentrum bis zum Süden

Eine weitere Idee Bauschs ist, dass die Tram auch in den Osten der Hauptstadt fährt, wo sich immer mehr Erwerbstätige niederlassen. «Niederanven, Senningerberg, Münsbach, all diese Gemeinden sind von der Einwohnerzahl her explodiert», erklärt er. Das Ziel ist formuliert, es geht darum, «ein Schienennetz zu errichten, das den gesamten Stadtraum des Zentrums und des Südens umfasst».

Der Minister war maßgeblich an der Einführung der Tram in der Hauptstadt beteiligt. Er freut sich heute insbesondere über den «großen Erfolg» mit Fahrgastzahlen, die trotz der Pandemie «jenseits der Erwartungen» liegen. Seit der Einweihung der neuen Strecke zum Bahnhof Luxemburg am 13. Dezember des letztes Jahres haben täglich rund 30.000 Fahrgäste die Tram genutzt.

(L'essentiel)