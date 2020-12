Spielzeugklassiker wieder beliebter denn je

Das Weihnachtsfest rückt immer näher. Inzwischen hat sich auch bei der Geschenkwahl in der Spielwarenabteilung schon ein klarer Trend herauskristallisiert: Brettspiele. Daran dürfte die Corona-Krise nicht ganz unschuldig sein. «Wir haben in den letzten Monaten eine Veränderung der Verbrauchergewohnheiten festgestellt. Unsere Kunden sind wieder familienorientierter geworden. Brettspiele wie "Monopoly", "Clue", aber auch Puzzles haben ihren Weg zurück in die Familienhäuser geschafft», erklärt Nicolas Maugenest, Leiter des Bereichs Haus und Freizeit bei Auchan Kirchberg.

Ein Trend, der auch bei Cactus beobachtet wurde. «Lern-, Kreativ- und Brettspiele sind bei Familien nach wie vor beliebt und spielen vor allem im Weihnachtsgeschäft eine wichtige Rolle», erklärt Natalia Sampaio aus der Marketingabteilung von Cactus. Tatsächlich sind Klassiker wie Lego und Playmobil bei Kindern immer noch sehr gefragt.

Auch Videospiele führen weiterhin die Tabelle der Lieblingsspielzeuge an. «Die Switch und die PlayStation haben sich gut verkauft», ergänzt Nicolas Maugenest. Selbst wenn die Zeit mit den Liebsten in Form von gemeinsamen Spieleabenden in diesem Jahr Priorität hat, setzt sich auch der Trend zu LOL-Puppen, die bereits vergangenes Jahr ein Hit waren, weiter fort. «Sammlerstücke wie zum Beispiel LOL-Puppen oder Pokémon-Karten kommen gut an», informiert Maugenest.

(Noémie Koppe/L'essentiel)