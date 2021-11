Auf jede offene Stelle kommen fast vier Bewerber

Die Einstellungsoffensive hat Früchte getragen. Zwischen dem 20. Oktober und dem 3. November bewarben sich 735 Kandidaten für die Aufnahmetests, um in den Polizeidienst einzutreten. «In den kommenden Monaten werden die Bewerber/innen eine Reihe von Tests durchlaufen, um ihre Eignung für den Beruf festzustellen und eine Rangliste zu erstellen, um die 200 zukünftigen Beamtenanwärter/innen zu erhalten, die im Einstellungsplan für 2021 vorgesehen sind», schreibt die Police Grand-Ducale am Mittwoch in einer Mitteilung.

Die angehenden Polizisten müssen an einem sportlichen Wettkampf teilnehmen, standardisierte und computergestützte Tests sowie psychologische Tests absolvieren und ein Gespräch in luxemburgischer Sprache führen. Diese Schritte wurden leicht verändert, insbesondere wurde ein Fragebogen hinzugefügt um das Allgemeinwissen der Bewerber zu testen.

Bevor die Bewerber dann zum Vorbereitungsdienst antreten dürfen, müssen sie zunächst zum Medizincheck. Während des Einstellungsverfahren wartet außerdem eine Charakterprüfung auf die künftigen Beamten. Das Ministerium für innere Sicherheit hat eine umfassende personelle Verstärkung für die Polizei angekündigt. Bis zum Jahr 2026 sollen jährlich zusätzlich 200 Einsatzkräfte eingestellt werden, um den Sicherheitsbedürfnissen des Landes gerecht zu werden und gleichzeitig die aktuellen Mitarbeiter zu entlasten.

(L'essentiel)