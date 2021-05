Easyjet-​​Passagiere wegen acht Euro in Bedrängnis

Einige Passagiere eines Easyjet-Fluges um 10.40 Uhr nach Lissabon erlebten am Donnerstagmorgen am Findel eine böse Überraschung. Wie Marie * berichtet, seien der Check-in und die Kontrollen zunächst noch ohne Probleme vonstatten gegangen.

Doch beim Boarding bemerkte das Personal der Fluggesellschaft, dass sie und weitere Fluggäste noch Handgepäck bei sich hatten. Die betroffenen Personen wurden daraufhin aufgefordert, dafür zu bezahlen. Die Airline akzeptierte für die Zusatzkosten in Höhe von acht Euro nur die Visa-Karte.

Keine Reaktion von Easyjet

«Ich hatte 200 Euro in bar dabei. Aber das wollten sie nicht» erklärt Marie gegenüber L'essentiel. Etwa 40 Passagiere seien in der selben Situation gewesen. Weil Marie ihre Visa-Karte nicht dabei hatte, habe sie ihre Tochter angerufen, um an die Kartennummern zu kommen.

«Andere Passagiere, die Handgepäck nachzahlen mussten, hatten keine Visa-Karte. Ich kann nicht verstehen, wie man seine Gäste in eine solche Lage bringen kann», sagt Marie. Easyjet hat sich trotz Anfrage noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

(nc/L'essentiel)