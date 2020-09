Luxemburg ist wieder auf «Risikokurs»

Die Zahl der Neuinfektionen im Großherzogtum hat erneut den kritischen Grenzwert von 50 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Das teilt das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Wie aus der wöchentlichen Retrospektive des Gesundheitsministeriums hervorgeht, liegt dieser Wert in den vergangenen sieben Tagen bei 107,33. Insgesamt sind 672 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Am Montag hatte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) bereits vor neuen Reisebeschränkungen für Luxemburger gewarnt. Diese Warnung erhält durch die neuen Zahlen neue Nahrung.

Im gleichen Zeitraum sind weniger Tests durchgeführt worden als in der Woche zuvor: 40.596 zwischen dem 14. und dem 20. September. In der Woche davor waren es noch 50.957 Tests die durchgeführt worden sind. Alle diese Zahlen beziehen sich auf Menschen, die in Luxemburg leben. Die Zahl der aktiven Infektionen im Großherzogtum hat sich seit dem 13. September von 539 auf 1044 am 22. September erneut fast verdoppelt.

Die Infizierten sind im Durchschnitt 33,4 Jahre alt, der Verteilung zwischen Männern und Frauen ist nahezu ausgeglichen. In der Vorwoche hatte der Altersschnitt noch bei 31,3 gelegen. In den Krankenhäusern lag der Altersschnitt der wegen Covid-19 oder einem Corona-Verdacht behandelten Personen bei 57 Jahren. Am Mittwoch wurde zudem vom Gesundheitsministerium gemeldet, dass eine Reihe von Testergebnissen falsch-positive Ergebnisse geliefert haben. Lesen Sie mehr dazu und die tagesaktuellen Corona-Zahlen in unserem Newsticker.

(hoc/L'essentiel)