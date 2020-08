Maskenpflicht wird vorerst nicht verschärft

Sollte die Maskenpflicht in Luxemburg auch auf der Straße gelten? Während sich die Epidemiologen über das hohe Risiko einer Coronavirus-Ansteckung in geschlossenen Räumen einig sind, gehen die Meinungen über eine mögliche Infektion im Freien auseinander. In mehreren Ländern wird derzeit davor gewarnt, dass der Sicherheitsabstand in überlaufenen Straßen während der Sommermonate schwer einzuhalten ist.

Obschon Luxemburg nicht unbedingt das Sommer-Reiseziel schlechthin ist, bleibt die Gefahr weiterhin real. Die Möglichkeit, die Maskenpflicht zu erweitern, ist derzeit allerdings nicht vorgesehen. «Derzeit gibt es in Luxemburg keine konkrete Diskussion über eine Maskenpflicht auf der Straße», teilt das Gesundheitsministerium gegenüber L'essentiel mit. Diese Antwort scheint jedoch nicht in Stein gemeißelt zu sein.

«Trotzdem werden wir die Situation genau beobachten», heißt es seitens des Ministeriums. Das Wiederaufflammen der Pandemie seit Beginn des Sommers hat die luxemburgischen Behörden zwangsläufig zur Vorsicht veranlasst, wenn auch die Infektionszahlen in den letzten Wochen nicht mehr ganz so beunruhigend sind.

Luxemburg hält sich vorerst weiter an die Maßnahmen, die im Frühjahr beschlossenen wurden. Die Maskenpflicht gilt demnach in öffentlichen Verkehrsmitteln, an öffentlichen Orten und wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

Jenseits der Luxemburger Grenze haben allerdings mehrere Gemeinden und Departements die Regeln der Maskenpflicht verschärft. Insbesondere in Belgien muss die Maske an sehr belebten Orten in den meisten Gemeinden (Arlon, Bastnach, Metzig, Ibingen, Virton, u.a.) getragen werden.

Gleiches gilt auch in einigen Gemeinden in der französischen Grenzregion. Seit Anfang August herrscht die Maskenpflicht in Diedenhofen und Nancy auch in bestimmten Bereichen des Stadtzentrums. Die Präfekturen der Departements Moselle und Meurthe-et-Moselle haben Mitte August sogar beschlossen, dass das Tragen der Maske bei Versammlungen von mehr als zehn Personen obligatorisch ist. Dies gilt vor allem für Märkte, Flohmärkte und Jahrmärkte.

(Thomas Holzer/L'essentiel)