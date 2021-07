Überschwemmungen noch bis Sonntag möglich

Die Situation an der Hochwasserfront entspannt sich nur langsam, an der Mosel steigen die Pegel noch voraussichtlich bis Sonntag an. Die Hochwasservorhersagezentrale rechnete damit, dass der Pegel in der kommenden Nacht auf bis zu 560 Zentimeter steigen könnte (aktuell: 530 Zentimeter). In Stadtbredimus und Remich klettert die Mosel aktuell um fünf beziehungsweise zwei Zentimeter pro Stunde.

Laut MeteoLux, das seine Hochwasserwarnung bis Freitagmittag für das ganze Land aufrechterhalten hat, sind neue Überschwemmungen auch an anderen Flüssen noch möglich.

Während sich das Wetter am Freitag noch unbeständig zeigt, nimmt die Bewölkung in den nächsten Tagen insgesamt ab. Am Freitag sind noch vereinzelte Schauer möglich, die Niederschläge von 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter bringen können. Eine deutliche Besserung tritt dann am Wochenende ein mit deutlich mehr Sonne und Temperaturen von bis zu 25 Grad.

(L'essentiel)