«In einem Bereich müssen wir uns hinterfragen»

Premierminster Xavier Bettel hat am Samstag anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine Rede an das Volk gehalten. Seine Ansprache begann optimistisch, er bezeichnete das Großherzogtum als reiches Land: «Der Reichtum unseres Landes kann aber nicht einfach nur an wirtschaftlichen Aspekten gemessen werden. Im Gegenteil: Er liegt in der Offenheit unserer Gesellschaft, in der Tatsache, dass wir ein großzügiges, mehrsprachiges, kosmopolitisches und integratives Land sind.»

Das wichtigste Kapital des Landes seien alle, die in Luxemburg leben oder arbeiten. Jeder Bürger sei durch seine Identität, durch seine Erfahrung und Lebensweise von unschätzbarem Wert für das Gesamtbild der Nation. Das Großherzogtum sei auch für die Zukunft gut gerüstet – auch wenn große Herausforderungen bevorstünden: «Die öffentlichen Finanzen sind gesund, unser Sozialsystem stark und wir gehören zu jenen Ländern, die neue Wege gehen – gerade in den Bereichen, die in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.»

«Jeder von uns hat eine Aufgabe»

Luxemburg könne mit Zuversicht nach vorne blicken, sagte Bettel, bevor er seine Sorgen offenlegte. «Für einen Bereich gilt das aber nicht. Wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht, müssen wir unsere Einstellung hinterfragen.» Wie der Premier erklärte, habe die junge Generation Recht, wenn sie darauf aufmerksam mache, dass in der Klimakrise die größte Aufgabe unserer Zeit liegt. Auch wenn die Regierung bereits viele Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel unternommen habe, könne das Problem letztendlich nur auf globaler Ebene gelöst werden. «Wir müssen zusammen mit unseren europäischen Partnern den Druck erhöhen, um weitere Länder dazu zu bewegen, den Umweltschutz zur Priorität zu machen.»

Im zweiten Teil seiner Rede gedachte der Premierminister dem am Ostermontag verstorbenen Großherzog Jean. Er lobte ihn als Menschen, an dem man sich stets orientieren konnte: «Seine Disziplin und seine Beständigkeit, sein Mut und seine Loyalität machen ihn zu einem echten Vorbild. Auch wenn uns der Verlust noch lange begleiten wird, hat er jedem von uns eine Aufgabe hinterlassen: Nämlich die, dass Solidarität, Toleranz und der Respekt gegenüber Mensch und Natur in Luxemburg bestehen bleibt. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen und wohin wir wollen.»

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)