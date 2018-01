Und mit wem vergleichen Sie Ihren Lohnzettel?

Viele Grenzgänger haben sich bereits einmal die Frage gestellt, ob sie mit ihrem Gehalt eigentlich gut bedient sind. Doch mit wem vergleichen sich Grenzgänger eigentlich? Mit Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen oder mit denen, die in ihrem Heimatland im selben Beruf arbeiten? Oder doch eher mit denen, die in anderen Ländern tätig sind?

Eine Forschergruppe um Laetitia Haurent vom Liser Luxembourg und Donald R. Williams von der Kent State University haben eine diesbezügliche Studie durchgeführt. Dazu befragten die Forscher eine Stichprobe von 7737 Beschäftigten, bestehend zur Hälfte aus Franzosen und zu jeweils gleichen Teilen aus Belgiern und Deutschen. «Es geht um das Gefühl, gerecht behandelt zu werden, um die persönliche Zufriedenheit, privat und am Arbeitsplatz», sagt Haurent.

70 Prozent der Befragten sind männlich, zwischen 30 und 49 Jahren alt, 80 Prozent davon leben in einer festen Partnerschaft und arbeiten in einem Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten. Die Forscher stellten fest, dass sich nur etwa ein Drittel der Studienteilnehmer überhaupt nicht mit anderen Angestellten vergleichen. Der Rest stellt sehr wohl einen Vergleich an, und zwar mit Angestellten anderer Luxemburger Unternehmen. Ganze 28 Prozent tun das. Weitere 25 Prozent vergleichen sich mit den Mitarbeitern im eigenen Hause. In nur acht Prozent der Fälle fällt der Vergleich in Richtung der eigenen Verwandtschaft aus und in gerade einmal vier Prozent mit Menschen in anderen Ländern.



