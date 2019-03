Diekirch braut umweltschonendes Bier

Seit 1871 wird in Diekirch Bier gebraut. Ein wichtiger Wirtschaftszweig und Arbeitgeber in dem Ort — und einer, den die Gemeinde unbedingt halten wollte. Deswegen wurde der Bau der neuen Brauerei in einen Bebauungsplan eingearbeitet. Teil dieses PAP-Projekts ist laut Tom Beiler auch der Bau von neuen Büroanlagen und Wohngebäuden in dem Ort. Der 50-jährige Architekt vom Architekturbüro Beiler, François Fritsch, ist seit 2013 an Planung und Bau der neuen Anlage in dem denkmalgeschützten Gelände betraut. «Eine der Herausforderungen war, dass die komplette Anlage von drei Hektar auf 40 AR verkleinert werden sollte.»

250.000 Hektoliter fasst die Anlage nun, auf 2500 Quadratmetern Fläche. die Kosten für das Projekt beliefen sich auf 25 Millionen Euro. 54 Mitarbeiter sind in dem Werk beschäftigt.

Für den Neubau musste die alte Flaschenabfüllanlage weichen, doch im neuen Konzept der Firma hätte sie ohnehin keine Verwendung mehr gefunden: «Diekirch Bier wird größtenteils in Fässern verkauft, die Anlage war überdimensioniert.» Um die Kapazitäten der Abfüllanlage ausschöpfen zu können, seien auch Flaschen aus Belgien verfüllt worden. Flaschenbiere aus Diekirch werden derweil nun in Belgien befüllt.

Vor drei Jahren startete der Bau der komplexen Industrieanlage: «Damit der Betrieb aufrecht erhalten werden konnte, mussten wir zunächst den Aushub für die Lagerkessel machen.» Acht Meter geht das Gebäude in die Tiefe. Während im Keller das neue Bier lagerte, wurde unterdessen in den oberen Stockwerken weitergebaut.

« Ansprüche der Kunden haben sich verändert »

Der Neubau sei indes keine Notwendigkeit gewesen, sondern eine Entscheidung, sagt Gilles Nackaerts, seit Juni 2018 Directeur general, der Brauerei. «Die Ansprüche der Kunden haben sich verändert, sie wollen heute mehr Abwechslung», sagt Nackaerts. Eine kleinere Anlage biete mehr Flexibilität um auch neue Biersorten auszuprobieren. Bereits im Dezember dieses Jahres soll ein neues Produkt auf den Markt kommen.

Auf der anderen Seite sei die Anlage auf dem modernsten Stand, insbesondere was das Thema Umweltschonung anbelangt. So gehe der Verbrauch von Elektrizität um 15 Prozent zurück, auch der Wasserverbrauch reduziere sich um zehn Prozent. «Insgesamt reduzieren wir unseren ökolgischen Fußabdruck um 75 Prozent.» Ein weiterer Aspekt für den Umweltschutz sei die neue Filteranlage, die mit einem Membransystem arbeitet. «Sonst wird Bier ein Stoff hinzugegeben, der Hefe vom Bier trennen soll, dieser Stoff ist nur schwer abbaubar», erklärt Pierre Van Vynckt, Directeur operationnel. Durch das Membransystem entstehe nur etwa Fermentat, das einfach zu entsorgen sei. «Dieses Filtersystem ist das Erste seiner Art in Europa – und steht hier in Diekirch», sagt Nackaerts.

(Stefanie Braun/L'essentiel)