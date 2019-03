«Wir sind unverletzt, stehen aber unter Schock»

Am Tag nach dem Raubüberfall auf dem Match-Supermarkt in Niederanven versucht die Belegschaft wieder zur Normalität zurückzufinden. Sie öffnete den Markt am Sonntag für die Kundschaft. Auch wenn der Überfall vom Samstag in aller Munde war, durften die Mitarbeiter keine Angaben dazu machen.

«Niemand wurde verletzt, aber wir stehen alle unter Schock», erklärte der Geschäftsführer auf Nachfrage von L'essentiel. Die Mitarbeiter, die während des Überfalls im Geschäft arbeiteten bekommen psychologische Hilfe. Die beiden bewaffneten Täter schlugen am Samstagabend gegen 20 Uhr zu. Ihr erstes Fluchtauto verbrannten sie in der Nähe von Sennigerberg, bevor sie in ein weiteres Fahrzeug stiegen und ihre Flucht fortsetzten. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte die Täter bisher aber nicht stellen. Über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Nicht der erste Fall

Der gleiche Supermarkt wurde bereits 2013 überfallen. Das Einkaufszentrum «Les Arcades» wurde in der Vergangenheit mehrmals von Räubern ins Visier genommen. Im vergangenen Jahr im Februar traf es eine Postfiliale mitten in der Nacht. Die Diebe sprengten den Geldautomaten. An gleicher Stelle hatten Kriminelle bereits am 30. Juli 2015 zugeschlagen.

Das Einkaufszentrum liegt etwas unterhalb des Wohnviertels, Bäume verdecken die Sicht. «Einbrecher fühlen sich hier ungestört und unbeobachtet. Sie haben hier fast schon freie Hand», sagt der Match-Geschäftsführer. Die Polizei sucht weiterhin nach einem weißen und einem dunkelhäutigen Täter. Beide seien etwa 1,85 Meter groß und von muskulöser Statur.

(Thomas Holzer/L'essentiel)