«Die Skulptur kann nicht von selbst umgefallen sein»

Wie konnte eine 700 Kilogramm schwere Eisskulptur auf ein Kind fallen? Nach der Tragödie auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler versuchen die Ermittler zu verstehen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Eisbildhauer Samuel Girault, der die Skulptur kreiert hatte, stellte gegenüber France 3 Grand Est erste Vermutungen an.

Der auf dem Gebiet der Eisskulpturen sehr erfahrene Franzose glaubt, «dass die Struktur nicht von selbst gefallen sein kann». Er und sein Team von Ice and Art haben mehrere internationale Wettbewerbe in dieser Disziplin gewonnen. Der Fachmann betont, dass die angewandten Methoden und Verfahren in Luxemburg nicht anders waren. «Wir arbeiteten unter den gleichen Bedingungen wie immer. Wir haben unsere eigene Produktion gefilmt und fotografiert.» Das Bildmaterial wurden den Ermittlern zur Verfügung gestellt (siehe Video unten).

Die Theorie eines möglichen Schmelzens der Skulptur durch eine zu hohe Umgebungstemperatur ist für Samuel Girault auch nicht glaubwürdig. Die Ermittler müssen jetzt Antworten finden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 244 40 4500 zu melden.

Appel à témoins



Dans le cadre du grave accident qui a eu lieu le 24.11. vers 20 hrs sur la place Guillaume II à Lux.-Ville, nous lançons un appel aux témoins : https://t.co/6NWeZLgb0e



Des renseignements sur l'accident sont à adresser au commissariat Luxembourg ☎️ 244 40 4500 pic.twitter.com/UCEVG78zeG — Police Luxembourg (@PoliceLux) November 25, 2019

(th/L'essentiel)