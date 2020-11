Georges «The Voice»-​​Reise endet in den Battles

Die «The Voice of Germany»-Coaches Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß haben soeben entschieden: Sie gehen mit Vojtěch Zakouřil in die nächste Runde, somit scheidet der Luxemburger Sänger George Philippart aus dem Wettbewerb aus. Nachdem die beiden Gesangstalente mit der Simon & Garfunkel Ballade «Bridge Over Troubled Water» einen magischen Moment geschafft haben, kam die Ernüchterung, denn egal wie schön der Moment auch war, einer muss die Show verlassen – so sind die Spielregeln.

«Ich bin trotzdem zufrieden, denn mein eigentliches Ziel habe ich erreicht. Ich konnte meine beiden Auftritte aus dem Jahr 2015 revidieren und nehme gelungene Aufnahmen als Souvenir mit», sagt der 30-jährige George über sein Ausscheiden. Er hatte sich 2015 bereits den buzzernden Coaches gestellt, hier noch als Sabrina. Auch damals endete seine Reise in den Battles. «Es wäre natürlich interessant gewesen, zu sehen, was nach den Battles noch passiert. Doch mein Weg endet nicht wegen dieser einen Entscheidung. Schon für das kommende Jahr hat sich etwas ergeben, worauf man gespannt sein darf.»

Seinem Battle-Partner gönnt er den Sieg. «Wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden und wurden auf der Bühne quasi zu Simon & Garfunkel», freut er sich über seinen emotionalen Auftritt in der Jubiläumsstaffel. Und das obwohl er den Song, den die Coaches für das Battle ausgewählt hatten, nicht kannte. «Im ersten Moment bin ich erstarrt – ich hatte das Lied davor noch nie gehört. Doch ich konnte mich schnell mit dem Song anfreunden, vor allem weil die Lyrics nicht nur meine persönliche Geschichte, sondern auch den Weg bei ‹The Voice› widerspiegeln».

(Liz Mikos/L'essentiel)