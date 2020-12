Diese Regelungen gelten in den Nachbarländern

Die Einreise nach Frankreich aus Luxemburg oder aus anderen Ländern ist weiterhin möglich. In Frankreich gilt jedoch eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr – ausgenommen von der Regel ist die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Die empfohlene Höchstanzahl der Gäste bei privaten Feiern liegt aktuell bei sechs Erwachsenen.

Wer an Weihnachten aus Luxemburg nach Deutschland fahren möchte, muss sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Die Quarantänepflicht fällt jedoch in gewissen Bundesländern, wie beispielsweise im Saarland und in Rheinland-Pfalz, weg. Dort ist ein Aufenthalt von bis zu 24 Stunden ohne Einreisebeschränkung möglich. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz liegt die Obergrenze der Gäste im privaten Raum bei fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre sind hier ausgenommen. Die fünf Gäste stellen sich folgendermaßen zusammen: Zwischen dem 24. und 26. Dezember dürfen Familien bis zu vier Familienmitglieder beherbergen. Neben diesen vier darf nur eine zusätzlich Person, die nicht zur Familie gehört, eingeladen werden. In den beiden Bundesländern wurde bisher auch noch keine Ausgangssperre eingeführt.

Wer plant, sich über die Festtage mehr als 48 Stunden in Belgien aufzuhalten, muss ein Formular ausfüllen. Da das Großherzogtum von Belgien als Risikogebiet eingestuft wurde, besteht für die Einwohner Luxemburgs die Möglichkeit, dass die örtlichen Behörden einen negativen Corona-Test verlangen, und dass sie sich gegebenenfalls in Quarantäne begeben müssen. «Diese Reiseregelungen könnten noch verschärft werden. Weitere Infos diesbezüglich gibt es am Freitag», heißt es seitens der belgischen Corona-Krisenstelle. In Belgien dürfen Haushalte nur einen weiteren Gast empfangen. Nur alleinstehende können zwei Personen einladen. Die Ausgangssperre gilt von Mitternacht bis 5 Uhr morgens in Flandern und von 22 bis 6 Uhr morgens in der Wallonie sowie in der Region Brüssel-Hauptstadt. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gilt die Ausganssperre in der Wallonie allerdings ausnahmsweise erst ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens.

(sg/L'essentiel)