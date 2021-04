Teil-​​Lockdown in Haftanstalt in Schrassig verhängt

Um mögliche Infektionsquellen in der Haftanstalt in Schrassig zu vermeiden, hat die Gefängnisverwaltung in Absprache mit dem Justizministerium für die kommenden zwei Wochen einen Teil-Lockdown verhängt. Wie die Gefängnisverwaltung am Donnerstag mitteilt, wurde der Kontakt der Insassen zur Außenwelt weiter eingeschränkt, ohne jedoch Familienbesuche zu verbieten. Hintergrund sind demnach die in jüngster Vergangenheit stark angestiegenen Infektionszahlen.

Derzeit seien 15 Häftlinge aus verschiedenen Haftabschnitten mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des medizinischen Dienstes seien alle infizierten Insassen asymptomatisch oder zeigen nur sehr leichte Symptome. Häftlinge, bei denen eine Infektion festgestellt wird, würden für mindestens zehn Tage in einer für solche Fälle reservierten Abteilung untergebracht. Insassen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, würden unter Quarantäne gestellt und erhielten die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Die Gesundheitssituation in Schrassig sei unter Kontrolle und würde sehr genau und kontinuierlich überwacht. Die Gefängnisverwaltung sehe sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die Entwicklung der Situation zu kommentieren.

(th/L'essentiel)