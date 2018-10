Vinylplatten bringen Generationen zusammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ich habe einen Plattenspieler im Haus meines Großvaters gefunden», sagt Roxanne, 25, aus Luxemburg-Stadt, als sie diesen Sonntag in Le Rotondes durch die Kisten stöbert. «Ich starte eine Sammlung. Im Moment habe ich nur etwa zehn Alben, eher Rock.»

Rund fünfzig Ausstellern konnten an diesem Sonntag in Les Rotondes, ein sehr vielfältiges Publikum zufrieden stellen. Auch langjährige Fans der Vinylplatten, denn einige haben nie aufgehört, Vinyls zu hören und freuen sich über neue Stücke in ihren Sammlungen. Dies ist der Fall bei Benoît, 40 Jahre alt, dessen Sammlung «mehrere tausend Alben» umfasst.

«Musik, die wir bei Spotify nicht finden»

Manche Besucher kamen mit der ganzen Familie, so wie Carole, 41, und ihre Tochter Sophie, 13, die sogar aus Frankreich zum Einkaufen kamen. «Ich suche nach Pop- und Rockklassikern. Sophie hingegen mag Jugendmusik», sagt die Mutter. Géraldine, 43 Jahre alt, und Olivier, 40 Jahre alt, aus Luxemburg-Stadt sind auch auf einem Familienausflug. «Wir suchen nach Musik, die wir bei Spotify nicht finden können. Auf Plattenmessen finden wir oft Alben, die uns an unsere Kindheit erinnern», erzählen sie. Sie versuchen auch, ihre Tochter zu bekehren, die im Moment mit Kopfhörern an den Ohren ziemlich widerstandsfähig scheint.

Mancher, auch junger Besucher, scheint auf der Suche nach der geeigneten Platte seiner Zeit voraus zu sein: «Ich bin gekommen, um etwas Afrobeat zu kaufen, es wird wieder in Mode kommen», sagt Tim, 19, aus Koerich und zeigt eine Aufzeichnung der Talking Heads, die er erworben hatr. Yannick, 27, aus Mersch, ist ein Fan von Funk, Soul und Jazz, der in den 70er bis 80er Jahre groß war. «Es gibt richtige Schätze auf Plattenmärkten. Mein bester Kauf ist das Originalalbum von Michael Jacksons «Off the wall» von 1979 – und es hat sogar nur fünf Euro gekostet», schwärmt er.

(Séverine Goffin/L'essentiel)