Lkw-​​Staus werden immer mehr zur Plage

Am Ortseingang von Rodingen an der N5 spitzt sich die Lage zu: Innerhalb von Minuten bilden sich lange Lkw-Schlangen, weil die Lastkraftwagen an der Tankstelle Lukoil darauf warten, wenden zu können. Angezogen werden die Fahrer, die zum Großteil aus Polen, Bulgarien und Litauen kommen, durch eine Kundenkarte, die dort angeboten wird und eine Reihe von Vorteilen bietet, wie etwa Rabatte an der Tankstelle. Einheimische Autofahrer leiden zunehmend unter den Staus, die sich so täglich bilden.

Eigentlich dürfen Lkw-Fahrer beim Transit gar nicht auf der N5 anhalten. Eine luxemburgische Verordnung schreibt vor, dass Lastkraftwagen auf der N31 in Richtung Belgien bleiben müssen. «Wir wissen, dass wir einen Verstoß begehen, aber unsere Vorgesetzten wollen, dass wir wegen der Kundenkarte zu Lukoil gehen. Bei einem 500-Liter-Tank haben wir dort Einsparungen von mindestens 200 Euro», sagt ein Fahrer.

« Die Situation ist nicht tolerierbar »

Die Rodinger wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Bereits mehr als 1170 Einwohner haben eine Petition unterzeichnet, darunter die Einzelhändlerin Delphine vom ansässigen Tabakladen «Le Bureau de tabac» in der Route de Longwy in Rodingen. «In den vergangenen Monaten hat sich die Situation verschärft», sagt sie. Bisher hätten sich die Staus auf Mittwoch und Donnerstag konzentriert, jetzt sei es jeden Tag so. Mit der Petition wollen die Rodinger Druck auf Regierung und die Politiker in Petingen machen und hoffen auf eine Lösung des Problems.

«Die Polizei versichert uns immer wieder, dass sie kommt, um den Verkehr zu regeln», sagt Jean-Marie Halsdorf, erster Schöffe von Rodingen. Sollte das nicht reichen, drohen einige Abgeordnete schon damit, die Straße zu blockieren. Denn die Situation sei «nicht tolerierbar», so Halsdorf.

(Gaël Padiou/L'essentiel)