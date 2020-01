Justiz steckt Minderjährigen ins Gefängnis

Außergewöhnliche Maßnahme der Luxembruger Justiz: Auf Beschluss des Jugendrichters wurde am Freitag im Gefängnis Schrassig vorübergehend ein Minderjähriger weggesperrt. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Normalerweise kommen nur Erwachsene in die Haftanstalt. Die Maßnahme sei jedoch «unvermeidlich» gewesen, da der Jugendliche «äußerst gewalttätig» sei. Auf Anfrage von L'essentiel teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass dies nicht der erste Fall eines Minderjährigen in Schrassig ist. Der Gesetzestext sieht «in Ausnahmesituationen und unter sehr strengen Rahmenbedingungen» die Möglichkeit vor, einen Minderjährigen im Erwachsenenstrafvollzug in Schrassig zu inhaftieren.

Wenn nichts anders mehr hilft

Allerdings werde diese «Notlösung» nur sehr selten angewandt. Der Jugendliche muss dafür eine Straftat begangen haben, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren geahndet wird und zudem eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Dem Häftling werden schwere Straftaten vorgeworfen – unter anderem Vergewaltigung und Raub. Er kam bereits 2014, im Alter von 12 Jahren, in eine Besserungsanstalt für Jugendliche. Dort blieb der gewünschte Erfolg allerdings aus. Im Gegenteil: Sein Verhalten verschlechterte sich. So griff er das Personal des sozialpädagogischen Zentrums (Unisec) an. Die Situation dort sei «nicht mehr tragbar» gewesen. Weil es in Luxemburg für Straftäter seines Kalibers keine geeignete Unterbringung gebe, sucht die Justiz nun im Ausland nach einer Lösung.

(sw/L'essentiel)