Roboter aus Luxemburg erhält Innovationspreis

Kleiner Roboter, großer Preis: Das Unternehmen LuxAI, ein Start-up der Uni Luxemburg, hat für seinen Roboter «QT» den Europäischen Innovationspreis erhalten. «QT» erhielt die renommierte Auszeichnung am Donnerstag auf der Messe «CES Unveiled» in Amsterdam in der Kategorie «Tech for a Better World».

Der Preis öffnet dem kleinen Roboter, der autistischen Kindern dabei hilft, ihre Außenwelt besser wahrzunehmen, nun Tür und Tor zu Projekten auf der ganzen Welt.

LuxAI ist eines der 16 Start-ups, die von Luxfactory und Luxembourg Village ausgewählt wurden, um das Großherzogtum bei der angesehenen CES-Messe in Las Vegas zu vertreten. Sie findet vom 8. bis zum 11. Januar 2019 statt.

(L'essentiel)