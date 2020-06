Firma meldet sich nach Sauer-​​Verschmutzung

Am Montag hatten Fischer weißen Schaum auf der Oberfläche der Sauer in Echternach entdeckt und gemeldet. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Verschmutzung aus dem Industriegebiet von Echternach stammt. Die Behörden wissen nun genauer, von wo aus.

Die Administration de gestion de l'eau (AGE) erklärte am Mittwochabend, dass «das verantwortliche Unternehmen die AGE im Laufe des Nachmittags» informiert habe. Die Verschmutzung war auf ein Leck in einem Behälter für Produktionsabfälle zurückzuführen. Dieser Abfall enthielt die Reste aus der Herstellung einer Bade-Creme.

Die AGE hat nun bestimmt, dass das verantwortliche Unternehmen einen detaillierten Bericht über den Vorfall erstellen und vor allem so schnell wie möglich wirksame Maßnahmen ergreifen muss, um eine weitere Verschmutzung zu verhindern.

