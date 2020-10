«Wir ergreifen heute keine neuen Maßnahmen»

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist in großen Teilen Europas – so auch in Luxemburg – in den vergangenen Tagen stark angestiegen.



• Mehrere Länder verschärften daraufhin die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Teils mit drastitschen Mitteln wie Ausgangssperren.



• Luxemburgs Minister trafen sich am Samstagmittag zu einer außerordentlichen Krisensitzung.



• Im Anschluss traten Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert vor die Kameras.



• Luxemburgs Krisenmanager teilten mit, dass die Regierung zum jetztigen Zeitpunkt die Maßnahmen nicht verschärfen werde.

LIVETICKER:

20.15 Uhr

«Jetzt ist der Moment, sich zusammenzureißen»

19.55 Uhr

19.50 Uhr

Auch wenn heute keine neuen Maßnahmen beschlossen wurden, sei nicht ausgeschlossen, dass diese doch noch nötig werden könnten. Dies liege in der Hand der Menschen, ob sie sich an die nun schon länger geltenden Regeln halten würden, mahnt die Gesundheitsministerin.

19.40 Uhr

Nun spricht Paulette Lenert. Auch sie zeigt sich optimistisch angesichts der aktuellen Situation. Vorallem dass wenige Menschen in den Notaufnahmen behandelt würden, sei beruhigend.

«Dass wir alles im Griff haben, liegt daran, dass wir unheimlich viel investiert haben», erklärt die Krisenmanagerin. Deshalb sehe auch sie drezit keine Notwendigkeit, strengere Maßnahmen zu ergreifen.

19.35 Uhr

Bettel geht davon aus, dass die Infektionszahlen in den kommenden Tagen sinken werden. Wenn sich alle Menschen in Luxemburg an die Regeln hielten, dann würden sich weniger Personen anstecken.

19.30 Uhr

Der Premier appelliert gleichzeitig an die Bevölkerung, sich weiterhin an die Vorgaben zu halten. Soziale Kontakte sollen weiter vermieden werden, vor allem mit gefährdeten Personen. Arbeitnehmer sollen so weit wie möglich aus dem Homeoffice arbeiten.

19.25 Uhr

Xavier Bettel erklärt, dass die Entwicklung sehr ernst sei. «Die Situation ist in Luxemburg aber beruhigender als beispielsweise in den Nachbarländern», so Bettel.

Auch die Situation in den Krankenhäusern habe man im Griff. «Wir werden deshalb heute keine neuen Maßnahmen ergreifen», so der Premier. Luxemburg habe bereits sehr strenge Regeln ergriffen, bei diesen wolle man es belassen.

19.22 Uhr

Der Premierminister und die Gesundheitsministerin treten an die Pulte. Es geht los.

19.10 Uhr

Die Sitzung des Regierungsrates ist beendet. Während die anderen Minister das Schloss Senningen verlassen, bereiten sich Bettel und Lenert auf die Pressekonferenz vor. Sie soll um 19.20 Uhr beginnen.

19 Uhr

Auch um 19 Uhr beraten die Minister noch. Laut eines Sprechers werde die Pressekonferenz aber «in 10 bis 15 Minuten beginnen».

18.30 Uhr

Die Presse ist in Niederanven versammelt, doch der Regierungsrat tagt noch.

18 Uhr

Die ursprünglich für 18 Uhr angekündigte Pressekonferenz scheint sich zu verschieben. Der auf Youtube bereitgestellte Livestream gibt derzeit 19 Uhr als Beginn an.

