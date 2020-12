Kaltes Wetter und Schnee – Es wird winterlich

Für Luxemburg gilt am Donnerstag die gelbe Warnstufe wegen Schneefalls. MeteoLux hat ab Mitternacht bis 20 Uhr vier bis acht Zentimeter Neuschnee angekündigt. Der Himmel soll den ganzen Tag bedeckt bleiben, gegen Abend wird es allmählich aufhören zu schneien. Am Morgen sind -1 bis ein Grad Celsius gemeldet, am Abend kann es bis zu 3 Grad werden.

Das neue Jahr beginnt am Freitag wolkig. Trotz der ein oder anderen Auflockerung fällt das Thermometer morgens auf -4 bis -2 Grad und am Abend auf null bis zwei Grad. Samstagvormittag kommt dann endlich mal die Sonne raus, bis es sich am Nachmittag wieder zuzieht. Trotz Sonne sinkt die Temperatur auf -6 Grad am Morgen und auf -1 bis ein Grad am Nachmittag.

Sonntag und Montag ist dann wieder mit leichtem Schneefall zu rechnen. MeteoLux sagt für beide Tage Temperaturen von -4 Grad bis -2 Grad am Morgen voraus. Am Sonntagnachmittag liegt die Temperatur zwischen -2 und 0 Grad, am Montagnachmittag zwischen null und zwei Grad.

(L'essentiel)