Die meisten Luxemburger sind Fleischliebhaber

In Luxemburg schätzen die Verbraucher weiterhin Fleisch, wie eine im Januar durchgeführte Umfrage von TNS Ilres bei einer Stichprobe von 512 Personen, die für die Wohnbevölkerung ab 16 Jahren repräsentativ sind, ergab. Wie im Vorjahr gaben neun von zehn Einwohnern an, Fleischkonsumenten zu sein. Ein Ergebnis, das allerdings qualifiziert werden muss, denn 18 Prozent der Befragten gaben an, nur «sehr wenig Fleisch» zu essen. Die Umfrage zeigt auch, dass Männer dem Fleischkonsum viel stärker verbunden sind als Frauen.

Innerhalb eines Jahres verdreifachte sich im Großherzogtum der Anteil der Flexitarianer (Personen, die sich entschieden haben, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, ohne ganz aufzugeben). 6 Prozent der Befragten gaben an, sich 2017 so ernährt zu haben. Immerhin 18 Prozent aller Studienteilnehmer sprachen sich grundsätzlich für Veganismus oder Vegetarismus aus, manchmal mit Ausnahmen im Restaurant oder während der Mahlzeiten mit Familie oder Freunden.

Schließlich sank der Anteil der reinen Vegetarier um einen Punkt von 3 auf 2 Prozent. Darüber hinaus gaben ebenfalls 2 Prozent der Befragten an Pesko-Vegetarier (Vegetarier, die Fisch und Meeresfrüchte essen) zu sein. Abermals 2 Prozent leben völlig vegan (kein Verzehr von tierischen Produkten).



(pp/L'essentiel)