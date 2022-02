3705 Menschen nutzten den Sprachurlaub

Jeder Arbeitnehmer (der seit mindestens sechs Monaten im Großherzogtum lebt) kann einen Antrag auf Sprachurlaub stellen, um Luxemburgisch zu lernen. Jedem stehen 200 Stunden zur Verfügung, die in zwei Abschnitte von jeweils mindestens 80 und höchstens 120 Stunden aufgeteilt werden müssen, heißt es in Artikel 3 des am 17. Februar 2009 verabschiedeten Gesetzes.

Bisher haben 3705 Personen einen entsprechenden Antrag gestellt, wie George Engel, Minister für Arbeit, Beschäftigung und Wirtschaft, am Freitag in einer Antwort an den CSV-Abgeordneten Paul Galles mitteilte. Am häufigsten bewarben sich Arbeitnehmer aus dem Dienstleistungssektor (1758) und dem Pflegesektor (1223), gefolgt vom Handel (281). Die überwältigende Mehrheit (3605) waren Arbeitnehmer (gegenüber 100 Selbstständigen).

Zu beachten ist, dass den Arbeitnehmern eine Ausgleichszahlung in Höhe des Stundenlohns gezahlt wird (bis maximal zum Vierfachen des ungelernten Mindestlohns). Weitere Informationen finden Sie unter www.guichet.lu.

(Marion Chevrier/L'essentiel)